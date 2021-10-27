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Дочь Пескова назвала «сырым» закон об иноагентах

Общество

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова призвала доработать закон о "СМИ-иноагентах". По её мнению, пока, журналисты "попадают в опалу" из-за борьбы с "вольнодумцами".

Дочь Пескова назвала «сырым» закон об иноагентах

Девушка отметила, что хотела бы поддержать российских журналистов и назвала действующий закон "сырым".

"В моём представлении закон, мягко скажем, сырой и требует доработок и пояснительных инструкций при применении. Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ", — написала Пескова в своём Instagram-аккаунте.

По её словам, она читает разные ресурсы и издания. Елизавета считает, что решение о статусе иноагента должен принимать суд, а не Минюст совместно с МИД.

"Ощущение, что всё происходящее на наших с вами глазах, это какая-то аллюзия на борьбу с вольнодумцами. <…>Хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело "попадают в опалу", — резюмировала Пескова.

Ранее Пескова обратилась к подписчикам с заявлением, что она не в ответе за родителей. Елизавета пожаловалось, что её постоянно хейтят из-за выступлений отца и отметила, что он для неё не пресс-секретарь президента, а "просто папа". 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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