Юрий Дудь обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Блогер Юрий Дудь обжаловал решение суда, согласно которому он был оштрафован на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств в двух интервью на YouTube.

"Апелляционная жалоба поступила в суд", — сказал представитель суда, слова которого приводит ТАСС.

Ранее блогера Юрия Дудя признали виновным в пропаганде наркотических средств и назначали ему штраф размером в 100 тысяч рублей. Также сообщалось, что блогер проигнорировал заседание суда, на котором принималось решение по его делу.

На наличие пропаганды в интервью изначально обратила внимание "Лига безопасного интернета", она подала жалобу на блогера в полицию. Проверка подтвердила, что в двух интервью действительно есть противозаконная информация.

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