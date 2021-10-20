Суд признал Дудя виновным и оштрафовал на 100 тысяч рублей

Блогера Юрия Дудя признали виновным в пропаганде наркотических средств и назначали ему штраф размером в 100 тысяч рублей.

Решение принял Зюзинский районный суд Москвы на заседании по делу об административном правонарушении. Сам блогер в суд не явился, его интересы представлял защитник.

Дудю были предъявлены обвинения в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета. Проверка подтвердила, что в видеороликах его интервью действительно была зафиксирована пропаганда.

РИА Новости передают слова представителя пресс-службы суда:

"Постановлением суда Дудь признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей".

Ранее Pravda. Ru сообщила, что блогер проигнорировал заседание суда, на котором принималось решение по его делу.

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