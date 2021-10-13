Какое наказание ждёт блогера на "Бентли" за наезд на ребёнка

В Москве водитель Bentley сбила ребёнка на пешеходном переходе. Есть информация, что за рулём дорогого автомобиля находилась известный блогер и дизайнер Ирина Ледник.

12-летний ребёнок доставлен в медицинское учреждение и сейчас находится под наблюдением медиков. У мальчика подозрение на сотрясение мозга Инцидент произошёл 12 октября на западе Москвы.

По информации главного управления МВД России, наезд на несовершеннолетнего пешехода произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вела автомобиль в момент аварии популярный блогер и дизайнер Ирина Ледник.

Сама Ледник объясняла, что ехала на своей машине со скоростью не более 30-40 километров в час. Ребёнок, по её словам, выскочил на самокате перед её автомобилем на пешеходном переходе.

Автоюрист Сергей Радько объяснил, как он видит ситуацию и какое наказание грозит блогеру за ДТП.

"Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен быть готов, что на него могут выйти люди. Внезапность их появления должны исследовать путем соответствующей экспертизы. Она установит, когда появился пешеход, какая была скорость автомобиля, время реакции водителя. Если возникает спор, нужно назначать автотехническую экспертизу с изучением всех подробностей и деталей", — цитирует слова эксперта Москва 24.

Радько перечислил возможные наказание водителю, наехавшему на пешехода.

"Если причинен лёгкий или средний вред здоровью, то это административная ответственность. Тогда водителю грозит штраф до 20 тысяч рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет. При тяжком вреде здоровью может наступить уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет, при смерти пострадавшего — до пяти", — отметил Сергей Радько, предположив, что Ледник, вероятно, отделается административной ответственностью.

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