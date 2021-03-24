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Автомобиль сбил в Курске женщину с двумя детьми

Происшествия

В Курске автомобиль отечественного производства сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл вечером 24 марта.

"Автомобиль "Лада Приора" допустил под управлением водителя, 1968 года рождения, наезд на женщину 1987 года рождения и двух девочек пешеходов, 2015 и 2016 годов рождения, которые переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода", — цитирует РИА "Новости" сообщение регионального управления МВД.

Известно, что пострадавших доставили в медучреждения. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Максим Щегольков
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