В России готовят дорожную карту по целостной системе поддержки семей с детьми

Правительство России готовит дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Дополнительную помощь от государства получат малообеспеченные россияне.

Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин ещё в августе поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов.

Кабинет министров отправил готовый документ до 1 ноября, как и было условлено.

"В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребёнка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан", — сообщили в правительстве.

Предполагается, что если документ будет принят, то упростится процедура получения выплат, сократится количество нужных документов, а граждане будут вовремя узнавать о положенных им мерах поддержки. Заявление можно будет подать в электронном виде в формате "одного окна".

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