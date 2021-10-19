В РФ на поддержку семей с детьми дополнительно направили 28,3 миллиарда

В России вступило в законную силу распоряжение, согласно которому на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет включительно направят дополнительных 28,3 миллиарда рублей.

Как сообщается на сайте Кабмина, документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В распоряжении сказано, что размер ежемесячных выплат на детей будет составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Сегодня такую социальную поддержку в стране получают не менее 2,7 миллиона граждан.

В 2021 года из федерального бюджета уже выделяли 276 миллиардов рублей для семей с детьми. Дополнительные средства удалось найти в резервном фонде правительства РФ.

Ещё 5,9 миллиарда рублей планируется предоставить семьям с тремя и более детьми. Многодетные родители также имеют право на получение специальных ежемесячных выплат до момента достижения ребёнком возраста трёх лет. На эти цели предусмотрено более 58 миллиардов.

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