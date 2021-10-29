С завтрашнего дня во всех регионах России наступает период "нерабочих дней", необходимость которого вызвана ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса.
По подсчётам экономистов, "стоимость недели локдауна обойдётся экономике страны в 60 млрд рублей".
За чей счёт будет этот "банкет"? — задался вопросом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И сам же на него ответил, опубликовав соответствующий пост в своём ТГ-канале:
Кстати, ветеран российской политики ранее уже озвучил ряд предложений. Например, он считает, что " против тех, кто отказывается от укола, должны быть применены юридические санкции, а депутаты, выступающие против инициатив по вакцинации, должны быть арестованы".
Напомним, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинация от коронавируса в России практически проваливается:
Страна отстала от многих других европейских стран, когда речь заходит о людях, подписавшихся на вакцинацию, и в настоящее время менее чем каждый третий россиянин получил обе дозы.
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