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Жириновский придумал, как покрыть 60 млрд ущерба от нерабочих дней

Россия

С завтрашнего дня во всех регионах России наступает период "нерабочих дней", необходимость которого вызвана ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса.

По подсчётам экономистов, "стоимость недели локдауна обойдётся экономике страны в 60 млрд рублей".

За чей счёт будет этот "банкет"? — задался вопросом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И сам же на него ответил, опубликовав соответствующий пост в своём ТГ-канале:

© t.me/zhirinovskylive
© t.me/zhirinovskylive

Кстати, ветеран российской политики ранее уже озвучил ряд предложений. Например, он считает, что " против тех, кто отказывается от укола, должны быть применены юридические санкции, а депутаты, выступающие против инициатив по вакцинации, должны быть арестованы".

Напомним, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинация от коронавируса  в России практически проваливается:

  • в среднем только 67,8% россиян прошли первую вакцинацию, из запланированных 80% населения.

Страна отстала от многих других европейских стран, когда речь заходит о людях, подписавшихся на вакцинацию, и в настоящее время менее чем каждый третий россиянин получил обе дозы.

  • Сравнительный анализ показал, что россияне являются одними из самых скептически настроенных к вакцинам против коронавируса жителей Земли.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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