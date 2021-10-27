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Голикова: первым компонентом вакцины привиты 67,8% россиян от плана

Общество

Вице-премьер России Татьяна Голикова сказала на совещании с регионами, что в среднем по стране доля россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса, достигла 67,8% от планового числа.

По её словам, этой осенью Россия должна довести уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до 80% взрослого населения.

Ранее Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней в стране не придётся продлевать. Если россияне будут следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, то смогут вернуться в привычный ритм жизни после 7 ноября.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Голиковой и подписал указ о введении нерабочих дней, который продлятся с 30 октября по 7 ноября.

 

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В России предложено ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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