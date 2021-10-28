Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ вакцинироваться от коронавируса. Свою инициативу он озвучил в эфире "Радио России".
Жириновский раскритиковал россиян, которые купили туристические путёвки за границу в нерабочую неделю.
Он призвал ужесточить режим самоизоляции и привлекать к уголовной ответственности антипрививочников за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей, или создавшее угрозу наступлению таких последствий.
"Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания!" — подчеркнул лидер ЛДПР.
Также он предложил привлечь военных для борьбы с коронавирусом, отстранить от работы врачей-пенсионеров и выделить для заражённых пациентов койки в гостиницах, санаториях и пансионатах.
Ранее Жириновский призвал выгнать из Госдумы депутатов КПРФ, "Справедливой России — За правду"
и "Новых людей" за их позицию по поводу бюджета страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?