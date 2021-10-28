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Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ вакцинироваться от коронавируса. Свою инициативу он озвучил в эфире "Радио России".

Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Жириновский раскритиковал россиян, которые купили туристические путёвки за границу в нерабочую неделю.

Он призвал ужесточить режим самоизоляции и привлекать к уголовной ответственности антипрививочников за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей, или создавшее угрозу наступлению таких последствий.

"Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания!" — подчеркнул лидер ЛДПР.

Также он предложил привлечь военных для борьбы с коронавирусом, отстранить от работы врачей-пенсионеров и выделить для заражённых пациентов койки в гостиницах, санаториях и пансионатах.

Ранее Жириновский призвал выгнать из Госдумы депутатов КПРФ, "Справедливой России — За правду"
и "Новых людей" за их позицию по поводу бюджета страны.

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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