Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ вакцинироваться от коронавируса. Свою инициативу он озвучил в эфире "Радио России".

Жириновский раскритиковал россиян, которые купили туристические путёвки за границу в нерабочую неделю.

Он призвал ужесточить режим самоизоляции и привлекать к уголовной ответственности антипрививочников за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей, или создавшее угрозу наступлению таких последствий.

"Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания!" — подчеркнул лидер ЛДПР.

Также он предложил привлечь военных для борьбы с коронавирусом, отстранить от работы врачей-пенсионеров и выделить для заражённых пациентов койки в гостиницах, санаториях и пансионатах.

Ранее Жириновский призвал выгнать из Госдумы депутатов КПРФ, "Справедливой России — За правду"

и "Новых людей" за их позицию по поводу бюджета страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.