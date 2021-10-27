Съёмочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент с операцией на МКС

Съёмочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент с хирургической операцией на МКС. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, провести хирургическую операцию в условиях отсутствия гравитации очень сложно.

«Как закрепить врача так, чтобы он мог контролировать свои собственные действия, как закрепить больного в условиях существующей станции, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическим инструментами», - сказал Рогозин на презентации научно-просветительского проекта "Вызов" в Дубае.

Напомним, что режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС 5 октября.

Как пишет Интерфакс, экипаж подготовили через ускоренную четырехмесячную программу в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. 17-го числа они уже вернулись на землю.

Это первый художественный проект, который снимают на МКС.

«Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. В центре истории — врач-кардиолог Женя. Ей предстоит отправиться в космос, чтобы прооперировать астронавта Ивана. Он потерял сознание на МКС и не может вернуться на Землю.

В съёмках также примут участие реальные космонавты, находящиеся на МКС.

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