Съёмочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент с хирургической операцией на МКС. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, провести хирургическую операцию в условиях отсутствия гравитации очень сложно.
«Как закрепить врача так, чтобы он мог контролировать свои собственные действия, как закрепить больного в условиях существующей станции, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическим инструментами», - сказал Рогозин на презентации научно-просветительского проекта "Вызов" в Дубае.
Напомним, что режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС 5 октября.
Как пишет Интерфакс, экипаж подготовили через ускоренную четырехмесячную программу в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. 17-го числа они уже вернулись на землю.
Это первый художественный проект, который снимают на МКС.
«Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. В центре истории — врач-кардиолог Женя. Ей предстоит отправиться в космос, чтобы прооперировать астронавта Ивана. Он потерял сознание на МКС и не может вернуться на Землю.
В съёмках также примут участие реальные космонавты, находящиеся на МКС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.