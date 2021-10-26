Собянин повысил пенсии москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении минимальной пенсии с доплатой. Теперь столичные пенсионеры смогут получать до 21 193 рублей, об этом рассказали в пресс-службе градоначальника.

Уточняется, что указ вступает в силу с 1 января 2022 года. Таким образом, городская доплата к пенсии и социальные выплаты жителям Москвы будут проиндексированы на 4,8 процента. В пресс-службе также добавили, что установленная надбавка коснется более 2 миллионов москвичей.

Напомним, что до этого московские пенсии повышали в январе этого года, тогда они выросли до 20 222 рублей.

Ранее правительство пришло к выводу, что до 2025 года будет не в состоянии выплачивать возмещение по исчезнувшим советским вкладам. Да и накопительную часть пенсии россиян размораживать "пока" не будут.

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