Когда россиянам вернут вклады в Сбербанк СССР и пенсии?

Правительство пришло к выводу, что до 2025 года будет не в состоянии выплачивать возмещение по исчезнувшим советским вкладам. Да и накопительную часть пенсии россиян размораживать "пока" не будут.

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который продлит "временный" отказ государства выплачивать населению "сгоревшие деньги".

Это продолжается десятилетиями, поскольку у государства — несмотря на все ФНБ, цены на нефть и газ, и т. п. — якобы "нет финансового источника для выплат".

Если бы власти собрались выплачивать эти средства в 2022 году, им понадобились бы почти 50 трлн руб. Минфин же еще недавно был готов ежегодно выделять на "компенсацию" в 9-10 тыс. раз меньше. Сейчас и такой суммы нет.

Расходы на компенсацию на этой неделе будут сокращены с 5,5 млрд до 3 млрд руб. По словам экспертов, похожая ситуация сложилась и в пенсионной сфере.

Чиновники пытаются поддерживать уязвимые группы граждан, но на общем фоне этого недостаточно.

Действующее правительство РФ готово выполнять далеко не все взятые перед населением обязательства, поэтому Госдума регулярно собирается для того, чтобы законодательно оформить очередную отсрочку обещанных выплат или скорректировать формулировки.

Технически это выглядит как приостановка действия принятого в 1999 году закона "О базовой стоимости необходимого социального набора". Еще в 1995 году была законодательно гарантирована защита сбережений граждан РФ и возмещение советских вкладов в Сберегательный банк.

Если этим вопросом озаботиться сейчас, то средства на погашение:

в 2022 году должны составлять 49,7 трлн руб.,

в 2023-м — 51,8 трлн руб.,

в 2024-м — 53,9 трлн руб.

Разумеется, подобных денег у государства нет.

К тому же, суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,5 млрд руб. А сама процедура подтверждения права на получение этих денег предельно усложнена.

Пока россиянам выплачиваются небольшие (10000 советских рублей стоила "Волга", выплачиваемые нынешние 10000 рублей — три похода в дорогой магазин) компенсации по вкладам, но с минимальным освещением в прессе и информационным сопровождением.

К примеру, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, что в течение многих лет объяснял, к чему приведет выплата таких денег — к инфляционному взрыву. Деньги, под которыми нет ни товаров, ни услуг — это гарантированная проблема.

Время, конечно, решает эту проблему государства. По оценкам руководителя департамента компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, средний возраст вкладчиков СССР составляет 65-70 лет. Они уходят естественным путем и перспективы выплат становятся все иллюзорнее.

Впрочем, как пояснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, обязательства никуда не деваются и наследники получают их в полном объеме. ТОлько им как раз уже жаль тратить свое время.

При том, что сумма заложенности государства выглядит просто неподъемной.

Речь идет о 50 трлн руб., что сегодня равно 720 млрд долл. Одних золотовалютных резервов сейчас в стране 620 млрд долл. — тех бы не хватило расплатиться, говорит партнер Anderida Financial Group Сергей Макаров.

Российское правительство уже приостанавливало выполнение обещанных ранее обязательств. Депутаты тут же вспомнили о заморозке обязательной накопительной части пенсии и отмену индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как заявил лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов, хотя меры были временными, они до сих пор в силе. Хотя эта ситуация сама по себе проблемна, так как за последние семь лет инфляция уничтожила больше половины этих замороженных накоплений.

Так что россияне уже пострадали от действий государства более чем достаточно…

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