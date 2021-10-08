Начальника отдела полиции заподозрили в получении взятки в Иркутске

В пятницу, 8 октября, задержали одного из начальников иркутского отдела полиции. Его подозревают в получении взятки в крупном размере — 200 тысяч рублей.

Следствие предварительно установило, что в 2020 году подозреваемый через посредника получил незаконное денежное вознаграждение за принятие решения о переквалификации уголовного дела на менее тяжкий состав преступления.

ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что есть основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Ранее сообщалось, что начальник отделения следственной части Главного следственного управления при ГУВД Московской области Эмма Новикова была арестована по обвинению в получении взятки.

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