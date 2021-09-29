Грозит до 20 лет: адвокат прокомментировал арест основателя Group-IB

Адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который подозревается в госизмене. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы, при этом эксперт полагает, что в таких делах нередко выдвигаются необоснованные обвинения.

"Исторически сложилось, что "Государственная измена" — это одна из самых тяжких статьей, и раньше не только в нашей стране, но и во многих других за подобного рода преступления назначалась смертная казнь. Но сейчас, к счастью, нравы смягчились, и практически нигде за подобного рода преступления смертная казнь не применяется. Но санкции всё равно достаточно жёсткие: лишние свободы на срок от 12 до 20 лет", — сказал Аграновский в беседе с "Радио 1".

Эксперт отметил, что и сам участвовал в таких делах и видел, что обвинения необоснованные. По его мнению, важно, чтобы следствие разбиралось и прислушивалось к мнению защиты.

Ранее сам основатель компании в области кибербезопасности Group-IB Илья Сачков отказался признать вину в государственной измене. Напомним, что его арестовали на два месяца из-за подозрения в отправке информации иностранным спецслужбам.

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