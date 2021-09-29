"Речь о госизмене": Песков высказался об аресте Сачкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест Ильи Сачкова, основателя и генерального директора компании Group-IB, специализирующейся на выявлении киберпреступлений.

"Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране, вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой", — приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что согласно решению Лефортовского районного суда Москвы, арестован Илья Сачков. Основателя и гендиректора Group-IB обвиняют в государственной измене, в частности, в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам.

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