Главного киберзащитника из Group-IB подозревают в госизмене

В Москве арестовали основателя Group-IB Илья Сачкова. Соответствующее решение вынес Лефортовский районный суд столицы.

Илья Сачков, гендиректор и основатель Group-IB, одной из ведущих мировых компаний, специализирующейся на выявлении киберпреступлений, подозревается в государственной измене.

Ранее СМИ сообщали, что в офисе московской компании 28 и 29 сентября прошли обыски. Сачков был задержан утром в минувший вторник.

Наказание по уголовному делу, возбужденному по статье 275 УК РФ, предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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