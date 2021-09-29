Основатель Group-IB заявил о непричастности к деятельности иностранных спецслужб

Основатель компании в области кибербезопасности Group-IB Илья Сачков отказался признать вину в государственной измене. Об этом рассказал инсайдер из правоохранительных органов.

Илью Сачкова арестовали на два месяца из-за подозрения в отправке информации иностранным спецслужбам. Обвиняемый настоял, что никогда не связывался с разведкой других государств. В беседе с журналистами ТАСС анонимный источник передал позицию предполагаемого преступника:

"Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признаёт".

Также инсайдер напомнил, что подробная информация о деле специалиста по кибербезопасности Ильи Сачкова является секретной.

Известно, что генерального директора мировой компании Group-IB Илью Сачкова правоохранители арестовали в среду, 29 сентября. Обвиняемому в государственной измене грозит до 20 лет тюремного срока.

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