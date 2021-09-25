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Путин предложил оставить Володина на посту

Россия

Во время встречи с лидерами прошедших в Государственную Думу партий президент России Владимир Путин предложил оставить Вячеслава Володина на должности председателя нижней палаты парламента.

"Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва", — заявил российский лидер.

При этом глава "Единой России" Дмитрий Медведев также поддержал кандидатуру Володина и дал высокую оценку его работе. Кроме того, в поддержку высказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее во время видеоконференции Путин отметил высокую демократичность прошедших выборов. По его мнению, сейчас в России реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил.

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