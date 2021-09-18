Жители из 45 регионов России пожаловались на принуждение к голосованию

По данным Центризбиркома РФ, на принуждение к электронному голосованию пожаловались 137 жителей из 45 регионов России.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, Центризбиркомом получено более 6,1 тысяч обращений от граждан страны, что в два раза больше, чем в 2016 году. Большая часть из обращения носила информационно-справочный характер.

"Кроме того, в ЦИК поступило также 137 обращений, содержащие сведения о принуждении к онлайн-голосованию. При этом 16 заявителей сообщили о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата", — рассказал Элла Памфилова.

Данные обращения направлены в следственный комитет РФ, полицию, а также главам регионов, следует из сообщения.

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