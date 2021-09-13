Сергей Миронов предложил отменить ипотеку в России

Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов предложил отказаться от ипотечного кредитования. Соответствующее предложение председатель партии внёс в правительство России.

По мнению политика, ипотека больше не решает жилищный вопрос россиян и не способствует развитию экономики страны. Ипотечное кредитование по-прежнему многим гражданам недоступно из-за неподъёмной суммы ежемесячных платежей или первоначального взноса, необходимого для оформления кредита.

"Необходимо отыскать альтернативу жилищному вопросу, в том числе с помощью развития рынка государственного арендного жилья, льготных кредитов и поддержки ИЖС", — написал Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Более того, по данным Сергея Миронова, в некоторых субъектах страны стоимость квадратного метра недвижимости снизилась, в связи с чем там была отменена ипотека для льготных категорий граждан.

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