С Днём города москвичей поздравил Сергей Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в Instagram видеопоздравление ко Дню города. Сегодня, 11 сентября, Москва отмечает 874-летие.

В своём обращении градоначальник напомнил, что День города — это не только повод вспомнить заслуги москвичей и сказать "спасибо" всем, обеспечивает жителей города теплом и заботой. Но это ещё и время задуматься о будущем столицы.

"Помечтаем, улыбнемся городу, в котором мы живём, в котором родились, и с которым связала нас судьба. Судьба города - это и наша с вами судьба", — отмечает Собянин.

Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия по случаю Дня города в Москве не проводятся. Тем не менее, на площадях и улицах столицы проходит фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем", праздничные мероприятия подготовили музеи, театры, библиотеки и культурно-досуговые центры.

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