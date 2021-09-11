EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Число погибших при взрыве газа в Липецкой области увеличилось до трёх
Череда отравлений в Москве продолжается
Взрыв под Ельцом: прокуратура проводит проверку
Назван ещё один фактор заболеть COVID-19
9/11: Байден призвал нацию сплотиться
Талибы* угрожают бойцам афганского спецназа
Взрыв газа под Ельцом: возбуждено уголовное дело
Среди руин дома в Липецкой области нашли тело ребёнка
Генсек ООН: приход к власти талибов может ободрить других террористов

С Днём города москвичей поздравил Сергей Собянин

Россия

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в Instagram видеопоздравление ко Дню города. Сегодня, 11 сентября, Москва отмечает 874-летие.

С Днём города москвичей поздравил Сергей Собянин

В своём обращении градоначальник напомнил, что День города — это не только повод вспомнить заслуги москвичей и сказать "спасибо" всем, обеспечивает жителей города теплом и заботой. Но это ещё и время задуматься о будущем столицы.

"Помечтаем, улыбнемся городу, в котором мы живём, в котором родились, и с которым связала нас судьба. Судьба города - это и наша с вами судьба", — отмечает Собянин.

Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия по случаю Дня города в Москве не проводятся. Тем не менее, на площадях и улицах столицы проходит фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем", праздничные мероприятия подготовили музеи, театры, библиотеки и культурно-досуговые центры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как пройдет День города Москвы 2021
Автор: Максим Антипцев
Последние материалы
С Днём города москвичей поздравил Сергей Собянин
Владельцам квартир в повреждённом взрывом газа доме под Ельцом дадут новое жильё
В Раде заговорили о прямых закупках российского газа
Число погибших при взрыве газа в Липецкой области увеличилось до трёх
Череда отравлений в Москве продолжается
Взрыв под Ельцом: прокуратура проводит проверку
Назван ещё один фактор заболеть COVID-19
9/11: Байден призвал нацию сплотиться
Талибы* угрожают бойцам афганского спецназа
Взрыв газа под Ельцом: возбуждено уголовное дело
Популярное
Происшествия
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции

Самолёт Boeing 757, совершавший рейс Анталья - Белгород, внезапно подал сигнал бедствия, находясь на большой высоте.

Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Экспертное мнение
Эксперт рассказал, кто из двух лидеров будет главным в Союзном государстве
Южная Америка
Как "Спутник V" стал оружием политической борьбы в Аргентине
Ирина Гусакова Европа может отдать афганских беженцев талибам* Ирина Гусакова Любовь Степушова Как "Спутник V" стал оружием политической борьбы в Аргентине Любовь Степушова Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов объяснил, зачем сорвался ночью к Бузовой
Мир. Новости мира
Белорусская феминистка эмигрировала в Литву из-за участия в протестах
Не для русских: в Германии назвали российский Дальний Восток "чужой территорией"
Общество
Не для русских: в Германии назвали российский Дальний Восток "чужой территорией"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников