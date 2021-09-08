Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объединение Москвы и области усложнит управление всем регионом.
По мнению градоначальника, это не упростит управление регионом. Он считает, что в настоящее время такую инициативу не стоит реализовывать.
В интервью изданию "Комсомольская правда" Собянин назвал сложной систему государственного управления в Москве и Подмосковье.
"У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению", — сказал мэр столицы.
Собянин считает, что Москва и Подмосковье должны идти по пути интеграции инфраструктуры. В частности, речь идет о системах водоснабжения. Мэр добавил, что сотрудничает с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым по поводу использования мощностей Мосводоканала для поставки качественной воды не только в столицу, но и в область.
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