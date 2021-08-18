Эксперт: как "Миллион призов" повлияет на явку и почему такие акции проводятся

Программа "Миллион призов — #Выбираем вместе" для участников дистанционного электронного голосования повысит явку на предстоящих выборах в сентябре.

Подобные акции проводятся во всем мире, чтобы привлечь избирателей к электоральным процессам, рассказал политический консультант Алексей Ярошенко.

По его словам, благодаря материальной мотивации акция привлечет тех, кто не планировал голосовать, а также часть избирателей передумают идти на участок и сделают свой выбор дистанционно.

"Программа "Миллион призов" серьезным образом позволит повысить явку на онлайн-голосовании. <…> Теперь выберут ДЭГ, это серьезным образом обезопасит процедуру голосования", — сказал Ярошенко.

Привлечение избирателей на выборы с помощью таких акций — мировая практика, пояснил Ярошенко.

"Во всем мире наблюдается снижение явки избирателей, и подобные методы привлечения людей к участию в выборах стали распространенной практикой во многих странах", — добавил он.

По его словам, стимулируя явку, государство развивает гражданскую культуру.

"Программа замотивирует людей принять участие в голосовании, но не голосовать за кого-то конкретного". — пояснил Ярошенко.

О "Миллионе призов"

Чтобы стать участником программы, необходимо до 13 сентября зарегистрироваться на онлайн-голосование на портале mos.ru либо в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Избирателю необходимо принять участие в выборах 17-19 сентября и следить за розыгрышем, который пройдет 18-20 сентября на телеканале "Москва 24". Итоги также опубликуют на сайте ag-vmeste.ru.

Среди проголосовавших онлайн разыграют 20 квартир, 100 автомобилей и сертификаты номиналом в 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов, где 1 балл равен 1 рублю. Обменять баллы на промокоды необходимо до 31 декабря, а потратить их до 1 апреля.

Партнерами акции уже стали 70 торговых сетей и заведений общественного питания, среди них такие компании, как "Магнит", "Пятерочка", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Ригла" и "Спортмастер".

О выборах

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи, помимо депутатов нижней палаты парламента, изберут депутатов Мосгордумы в 19-м и 37-м и муниципальных депутатов района Щукино.