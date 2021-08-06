Крым сочувствует Украине, что Зеленский не вынес никаких уроков из 2014-го

Представители Республики Крым высказались по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленского на телеканале "Дом".

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил свое глубокое сочувствие украинцам:

"Опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания".

Также парламентарий отметил цинизм слов Зеленского о том, что Россия должна раскаяться за свои действия в Крыму:

"Циничное и нелогичное заявление".

Юрий Гемпель считает, что если кто и должен оплакивать свои неудачные решения, так это украинское правительство, которое "ведет страну в никуда".

Похожую точку зрения выразил и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов:

"Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной в 2014 году".

Также политик обратил внимание на то, что высказывания Зеленского по Крыму оказались оскорбительными для самих жителей полуострова, ведь президент Украины не поддержал их выбор жить в составе России, а вместо этого назвал их "оккупантами", сообщают РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.