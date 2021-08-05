"Зеленский кидает в страну камень раздора" - Мария Захарова

В своем личном Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила суть последних высказываний президента Украины Владимира Зеленского про рапанов, возвращение Крыма,и про то, что русским лучше "найти свое место в России".

Зеленский:

"Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России".

Комментируя это высказывание, российский дипломат воздержалась от апеллирование к международному праву, по скольку есть и более очевидные аргументы против:

"Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвётся в ЕС и НАТО".

Также Мария Захарова напомнила о том, что Украина, также как и Россия, является страной многонациональной:

"Вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну".

Война на востоке Украины, начатая Петром Порошенко, оказалась выгодной темой в предвыборной компании нынешнего президента. Владимир Зеленский, обещавший в 2019 году жителям Донбасса положить конец войне, сейчас предлагает им уехать:

"ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как от ненужных свидетелей невыполненного им обещания".

И напоследок, вспоминая слова Зеленского про украинский Крым:

И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны» - заключила Мария Захарова.

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