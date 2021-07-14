Фетисов рассказал о проблемах российского хоккея

Проблема детского хоккея в России заключается в отсутствии спортивного принципа и проплаченных местах для юных игроков. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на встрече с молодежью в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" на Покровке, 47.

Он отметил, что необходимо уходить от "блатных детей", которым родители покупают места в командах.

"Это ущербная история. Главное — спортивный принцип, равные возможности, методика подготовки юных спортсменов, поддержка детского тренера", — сказал депутат.

Фетисов подчеркнул, что следует ориентироваться на НХЛ, где у всех клубов одинаковые возможности. Благодаря этому спортсменам удается быстрее добиваться успеха.

Депутат также отметил похожие проблемы и в российском футболе. По его словам, в данном спорте не хватает качественных футболистов, отсутствует система подготовки и спортивный принцип.