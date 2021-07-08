Стаю бездомных собак в Люберцах взяли под контроль

Шесть бездомных собак напали на кота возле парковки ЖК "Экопарк" у станции Томилино. Момент расправы был зафиксирован камерами видеонаблюдения, сообщает "Подмосковье сегодня".

По словам местных жителей, это не первое нападение на кошу. Беспризорные собаки уже давно бегают на улице Гаршина, где находится техцентр. Животные агрессивно ведут себя по отношению к людям на велосипедах и самокатах.

Жители написали жалобы через портал "Добродел", рассчитывая на помощь муниципальных служб.

"У нас прошлым летом забежали на участок и разорвали кошку. В этом году в Красково трижды прибегали и душили кур. Они раскапывают лаз под забором и заходят. Даже сетку-рабицу разрывают", — рассказала Надежда Колмыкова.

Люди предлагают решить проблемы гуманными способами — стерилизовать собак.

"Специалисты управления благоустройства совместно с заявителем Светланой Владимировной, представителем Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, ветеринарной службы, отловной организации, АНО "ЦСБЖ" и представителя администрации побывали там по обращению и обследованию территории микрорайона "Экопарк" вблизи улицы Беляева, — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В день выезда ловцы увидели только одну собаку. Её отловили.

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