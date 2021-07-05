В Москве испытывают Sputnik V для подростков

Клинические испытания вакцины против вируса Sputnik V для подростков в возрасте от 12 до 17 лет начались в Москве.

Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра российской столицы по социальному развитию.

По её словам, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед приемом препарата.

"Вместе с Центром Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины Sputnik V для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас первый и второй этап исследования проводятся в двух детских больницах, - рассказала чиновница. - Для этого мы уже набрали запланированное количество участников - 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, которое включает в себя обязательный ПЦР-тест".

Ранее Pravda.Ru о том,какие подводные камни могут ждать при вакцинации подростков. Об этом подробнее - в материале на сайте:

Микробиолог призвал не допустить смерти детей из-за вакцин от COVID-19

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