Молекулярный биолог Елена Калле заявила об опасности эксперимента с вакцинацией детей от COVID-19. Первым ввести прививки для детей от 12 лет собирается Израиль.
Ранее сообщалось, что половина заболевших в последнее время в Израиле ранее получили вакцину Pfizer. Несмотря на неочевидность необходимости полной вакцинации населения, в Израиле принято решение использовать мРНК-вакцину и для детей.
В России создатели вакцины "Спутник V" подали документы для испытаний препарата на детях с 12 лет. В центре Гамалеи надеются приступить к эксперименту в ближайшее время.
По словам Калле, использовать такие вакцины нельзя, так как это опасно для здоровья ребёнка.
"Если мы позволим под видом вакцин использовать "препараты от коронавируса” на наших детях, то: 1). погибнут наши дети; 2). погибнем мы, как общество", — приводит ОСН слова Калле.
Микробиолог уточнила, что РНК-препараты нельзя назвать вакцинами. По её словам, это инструменты генной терапии, и их применение не должно обсуждаться.
"В Израиле применили препараты к 80% населения, но практика показала, что это не эффективно. Опять вводят локдауны. Очевидно, что с научными основаниями в Израиле сейчас не все в порядке. Нам не надо повторять чужие ошибки", — добавила Калле.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.