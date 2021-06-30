Микробиолог призвал не допустить смерти детей из-за вакцин от COVID-19

Молекулярный биолог Елена Калле заявила об опасности эксперимента с вакцинацией детей от COVID-19. Первым ввести прививки для детей от 12 лет собирается Израиль.

Ранее сообщалось, что половина заболевших в последнее время в Израиле ранее получили вакцину Pfizer. Несмотря на неочевидность необходимости полной вакцинации населения, в Израиле принято решение использовать мРНК-вакцину и для детей.

В России создатели вакцины "Спутник V" подали документы для испытаний препарата на детях с 12 лет. В центре Гамалеи надеются приступить к эксперименту в ближайшее время.

По словам Калле, использовать такие вакцины нельзя, так как это опасно для здоровья ребёнка.

"Если мы позволим под видом вакцин использовать "препараты от коронавируса” на наших детях, то: 1). погибнут наши дети; 2). погибнем мы, как общество", — приводит ОСН слова Калле.

Микробиолог уточнила, что РНК-препараты нельзя назвать вакцинами. По её словам, это инструменты генной терапии, и их применение не должно обсуждаться.

"В Израиле применили препараты к 80% населения, но практика показала, что это не эффективно. Опять вводят локдауны. Очевидно, что с научными основаниями в Израиле сейчас не все в порядке. Нам не надо повторять чужие ошибки", — добавила Калле.