Израильское антиковидное чудо — миф?

Израиль объявлял себя "впереди планеты всей" по борьбе с COVID — максимум вакцинированных, свобода от масочного режима… Но так ли это? С Pravda.Ru делится информацией "изнутри" член Комиссии по делам молодежи и спорта мэрии израильского города Ришон-ле-Цион Владислав Молочников.

— Израиль находится на первом месте по количеству вакцинированных, называют 60-65%. Россия, например, на 40-м месте. Как у вас дела с вакцинированием и почему так много людей готовы прививаться?

— Официальные данные — 72%. Правда это или нет — сложно сказать. Но факт, что привитых очень много. Давление на граждан страны было невероятное, россиянам такое и не снилось. Все время были ролики, что теперь непривившиеся будут людьми второго сорта, не смогут туда, сюда заходить.

Плюс многих на работе вызывали и говорили: без прививки работать не будешь. А что может быть страшнее этого в капиталистической стране? Это смертный приговор. Это повлияло, и люди день и ночь стояли в очередях сами, прививались. Но потом, когда они набрали 71%, такое давление прошло.

— 72% — это привитые Pfizer или общее количество граждан?

— Израиль прививался только Pfizer. Считалось, что это более продвинутая вакцина.

— И каковы же результаты?

— Самый интересный вопрос. Ведь был миф, если привилось более 70%, вырабатывается коллективный иммунитет, болезнь должна отступить. Но то там, то тут — вспышки в школах, в армии. И что самое интересное, болеют привившиеся. Как так?

Многие говорят, что уже прошло полгода, антител у людей нет, надо заново прививаться. Израиль в этом плане идет впереди России, и могу сказать, что у вас все будет то же самое — везде один стандарт. Вакцина быстро исчерпала потенциал, ведь говорили — в течение года будут антитела. Буквально две недели назад были отменены маски везде — в магазинах, в транспорте. Сейчас говорят, что будет опять масочный режим и прочее-прочее. Факт, что вакцинация не является панацеей.

— У нас недавно опровержение было, что индийский штамм в России, а про Израиль сказали, что "дельта" там завелась. Такой щит пробили.

— Да. Люди уже вздохнули свободно, стали везде ходить, но вот опять. А вот эти паспорта для вакцинированных — сколько говорили, что они дадут какие-то невероятные возможности, но потом их ликвидировали. И сейчас равные возможности для тех, кто вакцинировался или не вакцинировался.

— У нас тоже есть люди, которые принуждают работников вакцинироваться вплоть до угрозы увольнения. Но есть кнут и пряник — что выступило пряником у вас?

— Пряник — сможешь ходить в любые магазины, выезжать за границу, а въехав, не быть в карантине. Но по факту оказалось, что это не так. Люди в шоке, ведь они сделали все, что от них просили. Исполнили волю государства. В Израиле ведь были страшные репрессии к тем, кто не в маске, полиция зверствовала, я сам был два раза оштрафован.

Полицейские вели себя наглым образом, штрафовали даже не за отсутствие маски, а если та с носа спустилась. Так что вот еще одна причина, что так быстро вакцинировались.

Ничего не дало?

— А что думают израильтяне о запрете на посещение России?

— Вообще бред сивой кобылы. Многие, имеющие российское гражданство, едут в Россию, а многие приезжают в Израиль — в частности, посетить святые места. Но это чистая политика. В России же нет такого убийственного положения дел со смертностью. Когда это все было введено? Когда ХАМАС обстреливал Израиль. Здесь активно показывали по ТВ, что Россия снабжает ХАМАС оружием. Это чистая политика.

— Видимо, да.

— Когда активизируются такие военные действия, всплывает фантом России. ХАМАС обстреливает Израиль самопальными, кустарными ракетами. Они могут попасть в квартиру, и фактически люди не пострадают. Какая же тут Россия может быть?

— Вы член Комиссии по делам молодежи и спорту. Как сейчас с этим? Локдаун?

— Сейчас все открыли, но буквально спустя две недели после этого пошли разговоры, что опять все будет закрываться. Неофициально все говорят, что на днях будет следующий локдаун. За полтора года не было ни массовых спортивных мероприятий, ни концертов, ничего. Все было напичкано ужастиками. Люди не понимали, что происходит, а потом сразу все ништяк и солнце светит.

— Те из вас, кто посещал Европу или США, такого давления не заметили?

— Нет. Я сам в этот момент был в Европе. В Израиле было самое мощное давление. Вакцинация была бесплатная, никто денег не платил…

— А было такое, что кто-то не стоял в очереди, а прививался частным образом?

— Возможно. Но в Израиле люди не очень хорошо живут. Основная масса нуждается в деньгах, работает тяжело, старается привиться бесплатно. Понятно, что у тех, кто имеет средства, были другие варианты.

— Pfizer, как и "Спутник V", прививают дважды?

— Да, но сейчас идут разговоры, что будет третья специальная прививка для детей, беременных. Главное, что говорили, что антитела будут в течение года, а у многих за полгода "выветрились". А у людей уже нет того энтузиазма: мы привьемся, и на этом все закончится.

— Мне говорили, что в Израиле прививают и подростков, но с какого возраста, информации нет.

— Официальной информации нет, в школах прививают старшеклассников. Все идет к тому, что будут прививать всех. Мы же смотрим телевидение. Обычно общественное мнение подготавливает к каким-то новым актам, чтобы не было дико. Вообще вокруг Израиля множество мифов — 90%. Реальность намного проще, намного прискорбнее, чем то, о чем говорят, что Израиль — чудо света новое, прогрессивный. Во многом это Ближний Восток во всех его проявлениях.

— В общем, пока что народ напряженно себя чувствует.

— Очень! То сказали, что Израиль один из первых победил COVID. Мы первые были. Все-таки не зря в Израиль мы приехали.

Все в масках мучаются, бегают, прыгают, а мы уже все. И тут буквально прошло две недели — ситуация раскручивается в обратном направлении: там вспышки COVID, тут в аэропорту, в доме престарелых.

То есть получается, эта ситуация бесконечная, у нее нет решения. Это и есть наша жизнь — прививаться, прививаться, прививаться. И что дальше? COVID непобедим? И нет средств борьбы с ним? Вопросов очень много.