У двухлетнего петербуржца после обрезания остановилось сердце

В Петербурге двухлетний мальчик чуть не умер во время ритуального обрезания. Операцию делали в частной клинике, расположенной на Большом Сампсониевском проспекте, сообщает kp. ru.

"Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги и врачи вызвали бригаду скорой помощи", — пояснил изданию источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что у ребёнка остановилось сердце. Врачи смогли реанимировать мальчика, его доставили в больницу. Он находится в крайне тяжёлом состоянии.

В отношении врача, делавшего операцию, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Он ввёл мальчику слишком большую дозу лидокаина для анестезии.

Генеральный директор клиники Зафаржон Салиев заявил, что данный специалист официально не работает в клинике. Его планировали оформить в штат через два месяца, когда он получит сертификат уролога.

Руководству медучреждения ничего не было известно о проведении данной операции.

"Я был не в курсе происходящего. Вообще мы не делаем обрезание", — пояснил Салиев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.