Неравнодушные жители Соснового Бора спасли жизнь истощённой самке тюленя. Животное доставили в Центр сохранения морских млекопитающих.
Для нормальной жизни вес тюленя должен составлять не менее 40 килограммов. Найденный зверь весил всего 12, сообщает пресс-служба "Водоканала".
Судя по следам на теле, животное стало жертвой нападения крупных птиц. По оценкам специалистов, состояние тюленя неудовлетворительное. В настоящее время самка находится в карантинном боксе. Ей предстоит пройти лечение.
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