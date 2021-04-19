В Сосновом Бору спасли истощённую самку тюленя

Неравнодушные жители Соснового Бора спасли жизнь истощённой самке тюленя. Животное доставили в Центр сохранения морских млекопитающих.

Для нормальной жизни вес тюленя должен составлять не менее 40 килограммов. Найденный зверь весил всего 12, сообщает пресс-служба "Водоканала".

Судя по следам на теле, животное стало жертвой нападения крупных птиц. По оценкам специалистов, состояние тюленя неудовлетворительное. В настоящее время самка находится в карантинном боксе. Ей предстоит пройти лечение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге со льда Большой Невки спасли черепаху.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.