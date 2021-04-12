Россиянка обнаружила в больничном завтраке для детей мышиный хвост

Жительница Екатеринбурга лежала в больнице №15 с двумя детьми и получила на завтрак кашу с предметом, напоминающим мышиный хвост, сообщает E1. RU.

Женщина обратилась к постовой медсестре, та была в шоке от такой находки. Она унесла тарелку с кашей заведующему отделением.

В тот же день женщина написала отказ от лечения и вместе с детьми уехала из больницы.

В медучреждении пояснили, что заказывают еду в сторонней организации. Это подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

Каша будет отправлена на экспертизу. На компанию, осуществлявшую поставку питания, подали жалобу в Роспотребнадзор.

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