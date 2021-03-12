Школьников приглашают к участию в конкурсе "Шифры Победы"

В понедельник, 15 марта, стартует Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ школьников "Шифры Победы" в рамках проекта "Криптографический фронт: виртуальный музей". Он реализуется при поддержке гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Целевой аудиторией являются школьники 7-10 классов. Конкурс приурочен не только ко Дню Победы, но и к 100-летию Криптографической службы, которое будет отмечаться 5 мая в День шифровальщика.

"Суть проектно-исследовательских работ, которые предстоит выполнить школьникам, заключается в поиске на интернет-портале "Память народа" архивных документов, отражающих различные аспекты криптографической деятельности в период Великой Отечественной войны. Речь идет о фрагментах шифрованных телеграмм, правилах шифрования, переговорных таблицах, шифрах гидрометеослужбы, кодировании карт и прочих технологиях скрытного управления войсками, которые активно применялись в период войны. В том числе о некоторых действиях по их изучению школьниками и их систематизации", — рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы один из организаторов конкурса, автор пособий по криптографии Андрей Зязин.

Он напомнил, что на портале "Память народа" расположен огромный массив фотокопий документов военных лет, рассекреченных Министерством обороны за последние 10-15 лет.

По словам Зязина, специальной подготовки в области криптографии, программирования или архивного дела для участия в конкурсе не требуется. При этом сам конкурс носит ярко выраженный межпредметный характер. По задумке авторов, особый интерес он должен вызвать у учащихся кадетских классов и участников проекта "Математическая вертикаль".

Организаторы рекомендую участие в командах до трех человек. Работы выполняются под руководством учителей, которые и будут регистрировать команды. Конкурс проводится в дистанционном формате через специально созданный сайт музейкриптографии. рф и завершится 15 мая.