Ночь с 26 на 27 февраля в Москве была отмечена синоптиками как самая тёплая ночь за всю текущую зиму.
Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью минимальная температура была +2,2 градуса. Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму", - пояснил синоптик.
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