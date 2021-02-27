Прошедшая в Москве ночь стала самой тёплой за всю зиму

Ночь с 26 на 27 февраля в Москве была отмечена синоптиками как самая тёплая ночь за всю текущую зиму.

Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью минимальная температура была +2,2 градуса. Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму", - пояснил синоптик.