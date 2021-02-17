Москвичи начали продавать снег

Жители Москвы, где недавно были сильные снегопады, решили заработать на снеге.

Объявления о его продаже появились на Авито.

"Снег чистый, белый, не лежавший на земле, с Северной башни Москва-Сити. Фасованный по мешкам. Есть много, цена за мешок. Самовывоз и доставка", — говорится в тексте одного из объявлений.

Стоимость мешка снега составляет 500 рублей. Однако о том, сколько снега получится прибрести за эти деньги, не сообщается. Но, скорее всего, это можно уточнить, если связаться с продавцом.

Другой пользователь сообщает о том, что продаёт разные виды снега.

"У меня снега много. Есть белый-белый, а есть грязный. Самовывоз", — пишет он.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что общественники обратились в ФАС из-за роста цен на такси в снегопад.