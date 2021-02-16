Общественники обратились в ФАС из-за роста цен на такси в снегопад

Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о повышении тарифов на такси в период с 12 по 15 февраля, сообщил председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Он отметил, что случаи повышения цен на данный вид услуги был зафиксирован в Москве, Татарстане, Брянске, Туле, Рязани и Владимире. Жители этих городов пожаловались, что тарифы на такси повысились в 3-5 раз. В связи с этим общероссийское движение "Сильная Россия" обратилось в ФАС.

"Хорошо, что "Сильная Россия" обратилась в ФАС. Только именно ФАС является единственным противником того, чтобы мы сделали нижнюю и верхнюю планку тарифов на услуги такси. Нижняя планка защитила бы водителя и агрегатор от демпинга, а верхняя — потребителя от необоснованного завышения в праздничные дни или дни с тяжёлыми климатическими условиями", — заявил в интервью Общественной службе новостей член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.