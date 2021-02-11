В Кемерове на крыше многоэтажного дома обнаружили сауну

В Кемерове на крыше одного из многоэтажных домов обнаружили баню с боксёрской грушей. Строение привлекло внимание сотрудников жилищной инспекции и прокуратуры Кузбасса, сообщает издание "Тайга.инфо".

Отмечается, что 12-й и 13-й этажи здания принадлежит частному владельцу. Здание обслуживает управляющая компания "Флагман", которая работает под руководством депутата местного горсовета.

Дом был сдан в 2008 году, сауна была в проекте.

Законность строения бани, а также её соответствие требованиям пожарной безопасности теперь предстоить проверить сотрудникам прокуратуры.