В Кемерове на крыше одного из многоэтажных домов обнаружили баню с боксёрской грушей. Строение привлекло внимание сотрудников жилищной инспекции и прокуратуры Кузбасса, сообщает издание "Тайга.инфо".
Отмечается, что 12-й и 13-й этажи здания принадлежит частному владельцу. Здание обслуживает управляющая компания "Флагман", которая работает под руководством депутата местного горсовета.
Дом был сдан в 2008 году, сауна была в проекте.
Законность строения бани, а также её соответствие требованиям пожарной безопасности теперь предстоить проверить сотрудникам прокуратуры.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.