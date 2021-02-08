Полиция отпустила саратовского депутата Бондаренко

Саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко покинул отделение полиции, куда его доставили утром 8 февраля.

Ранее политик сообщил, что полицейские ждали его в подъезде дома. Сейчас парламентарий находится в суде, где должно быть принято решение по административному делу.

"Полиция караулила. Вышел, сказали, что необходимо проехать с ними в отдел, конкретики никакой", — написал коммунист накануне утром.

Административное дело на Бондаренко было заведено из-за его участия в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.