Саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко покинул отделение полиции, куда его доставили утром 8 февраля.
Ранее политик сообщил, что полицейские ждали его в подъезде дома. Сейчас парламентарий находится в суде, где должно быть принято решение по административному делу.
"Полиция караулила. Вышел, сказали, что необходимо проехать с ними в отдел, конкретики никакой", — написал коммунист накануне утром.
Административное дело на Бондаренко было заведено из-за его участия в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.
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