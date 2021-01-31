В Екатеринбурге трамваи перекрыли маршрут акции протеста

В Екатеринбурге трамваи перекрыли перекресток проспекта Ленина и Московской где стартовало шествие в поддержку Алексея Навального.

"Трамваи со стороны площади 1905 года идут только до площади Коммунаров, далее движение перекрыто. Водитель трамвая отказался называть причину перекрытия движения, советует пассажирам пересесть на автобусы", — рассказал один из подписчиков Telegram-канала "СВЕТ Екатеринбург".

Сообщается, что силовики уже начали задерживать участников несанкционированной акции.