Московским школьникам разрешили не ходить в школу в сильный мороз

Дошкольникам и учащимся начальной школы не рекомендуется посещать образовательные учреждения, если температура на улице составляет минус 25 градусов Цельсия.

"Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 градусов Цельсия", — сообщили в пресс-службе Московского департамента образования и науки.

В случае понижения температуры до минус 26-28 градусов в школу могут не ходить ученики средних классов. Учащиеся старших классов могут оставаться дома при температуре от 31 градуса ниже нуля.

Несмотря на сильные морозы школы будут работать с учётом соблюдения всех противоэпидемиологических требования.

В департаменте сообщили, что планируется усилить отопление, чтобы кабинетах было тепло. В случае необходимости будут использоваться и другие средства обогрева, сообщает РИА "Новости".