Дошкольникам и учащимся начальной школы не рекомендуется посещать образовательные учреждения, если температура на улице составляет минус 25 градусов Цельсия.
"Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 градусов Цельсия", — сообщили в пресс-службе Московского департамента образования и науки.
В случае понижения температуры до минус 26-28 градусов в школу могут не ходить ученики средних классов. Учащиеся старших классов могут оставаться дома при температуре от 31 градуса ниже нуля.
Несмотря на сильные морозы школы будут работать с учётом соблюдения всех противоэпидемиологических требования.
В департаменте сообщили, что планируется усилить отопление, чтобы кабинетах было тепло. В случае необходимости будут использоваться и другие средства обогрева, сообщает РИА "Новости".
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