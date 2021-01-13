Москвичей поместят "под колпак"

В Москве $2,4 млн будет потрачено на создание огромной базы данных, содержащей информацию о каждом жителе города, включая номера паспортов, страховые полисы, зарплаты, регистрацию автомобилей и даже сведения о домашних животных.

Об этом рассказал канал RT.

По данным издания, база также будет включать в себя данные о работе и налогах, школьные оценки и сведения из "тройки" — Единой транспортной платежной системы Москвы, используемой в метро, автобусах и поездах.

По мнению столичных властей, новый план позволит расширить функциональные возможности сайта mos. ru — портала, используемого москвичами для оплаты штрафов, подачи показаний бытовых счетчиков, регистрации на многие городские услуги, включая вакцинацию против коронавируса.

"Он работает с 2011 года и сегодня позволяет пользователям получать более 370 услуг… в электронном виде", — заявляет пресс-служба столичного правительства, отметив, что родители могут даже воспользоваться сайтом, чтобы проверить, насколько хорошо их ребенок учится в школе.

Вопросов много. И опасений

Новое предложение, несомненно, усилит опасения по поводу постоянно растущей слежки в российской столице, где в последнее время увеличилось количество камер распознавания лиц.

Кроме того, централизованная база данных, содержащая такую информацию, почти наверняка станет мишенью для хакеров, которые часто сосредотачиваются на российских правительственных записях с целью их продажи в интернете.

В беседе с "Ъ" адвокат Саркис Дарбинян, руководитель проекта "Роскомсвобода", который продвигает свободу информации и неприкосновенность частной жизни в интернете, отметил, что

"централизация данных всегда увеличивает риск утечек и несанкционированного доступа", выразив свою озабоченность проектом.

Предложение также раскритиковал депутат Мосгордумы и оппозиционный политик Константин Янкаускас, который пошутил, что "совсем скоро мэр Сергей Собянин будет иметь камеры в туалетах".