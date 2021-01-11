Трескучие морозы надвигаются на Москву и область

Первая рабочая неделя наступившего года для жителей Москвы и области пройдёт в условиях настоящей русской зимы: в регион из Сибири уже сегодня придут трескучие морозы.

По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, температура воздуха в ЦФО будет на 8-9º ниже климатической нормы.

Синоптик отметил, что если в понедельник днём мороз будет "не сильным" — 9-11º ниже нуля, то ночью столбики термометров уверенно поползут вниз.