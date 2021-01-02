ДАИШ* взяла на себя ответственность за убийство полицейского в Чечне

Террористическая организация ДАИШ* (ранее ИГИЛ*) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на полицейских в Чеченской Республике, в результате которого погиб один из офицеров. Двое нападавших были смертельно ранены на месте.

Группа, как сообщает Reuters, сделала это заявление через одного из своих рупоров, газету "Аль-Наба", 1 января.

"Однако никаких доказательств в поддержку своей причастности к нападению ДАИШ не предоставила", — уточняет информагентство.

Напомним, инцидент произошел 28 декабря в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что двое вооруженных ножами нападавших напали на полицейских, патрулировавших движение в центре города, убив одного из патрульных и серьезно ранив другого.

Как сообщалось, оба нападавших были родом из соседней Республики Ингушетия, а в 2012 году переехали в Чечню, где работали в пекарне.

После нападения родственники двух братьев-преступников, потребовали от чеченских властей доказать, что они террористы, и передать их тела, настаивая на обнародовании видеозаписи инцидента.

Однако Кадыров остался при своем мнении, обвинив старейшин в "безответственных заявлениях" и назвав предполагаемых нападавших "врагами Аллаха".

В четверг родственники признали очевидную вину своих соотечественников после просмотра видеозаписей инцидента с камер видеонаблюдения и выразили соболезнования жертвам нападения.

*террористическая организация, запрещённая в РФ