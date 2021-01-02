Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В 2020 у границ России "разлетались" самолёты-разведчики
Хуже уже быть не может - россияне с надеждой смотрят в 2021 год
В Москве сменили начальника ГИБДД
Собянин: Москва выстояла в пандемию
Сто тысяч москвичей записались на вакцинацию
Елена Степаненко рассказала о романе с молодым помощником
Умер актёр из сериала "Доктор Кто" Марк Иден
В российских школах введут уроки футбола
В России 1 января на тысячу миллионеров стало больше

ДАИШ* взяла на себя ответственность за убийство полицейского в Чечне

Россия » Юг » Грозный

Террористическая организация ДАИШ* (ранее ИГИЛ*) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на полицейских в Чеченской Республике, в результате которого погиб один из офицеров. Двое нападавших были смертельно ранены на месте.

ДАИШ* взяла на себя ответственность за убийство полицейского в Чечне

Группа, как сообщает Reuters, сделала это заявление через одного из своих рупоров, газету "Аль-Наба", 1 января.

"Однако никаких доказательств в поддержку своей причастности к нападению ДАИШ не предоставила", — уточняет информагентство.

Напомним, инцидент произошел 28 декабря в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что двое вооруженных ножами нападавших напали на полицейских, патрулировавших движение в центре города, убив одного из патрульных и серьезно ранив другого.

Как сообщалось, оба нападавших были родом из соседней Республики Ингушетия, а в 2012 году переехали в Чечню, где работали в пекарне.

После нападения родственники двух братьев-преступников, потребовали от чеченских властей доказать, что они террористы, и передать их тела, настаивая на обнародовании видеозаписи инцидента.

Однако Кадыров остался при своем мнении, обвинив старейшин в "безответственных заявлениях" и назвав предполагаемых нападавших "врагами Аллаха".

В четверг родственники признали очевидную вину своих соотечественников после просмотра видеозаписей инцидента с камер видеонаблюдения и выразили соболезнования жертвам нападения.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

 

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
ДАИШ* взяла на себя ответственность за убийство полицейского в Чечне
Украинский нацисты отметили новый год шествием в честь Бандеры
В 2020 у границ России "разлетались" самолёты-разведчики
Хуже уже быть не может - россияне с надеждой смотрят в 2021 год
В Москве сменили начальника ГИБДД
Собянин: Москва выстояла в пандемию
Сто тысяч москвичей записались на вакцинацию
Елена Степаненко рассказала о романе с молодым помощником
Умер актёр из сериала "Доктор Кто" Марк Иден
В российских школах введут уроки футбола
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская в шестой раз вышла замуж

Звезда шокировала публику откровенным признанием.

Лолита Милявская в шестой раз вышла замуж
Анна Хилькевич получила ногой от мужа в новогоднюю ночь
Российский шоу-бизнес
Анна Хилькевич получила ногой от мужа в новогоднюю ночь
Новости Грузии
В Грузии заявили об "обиде" на Россию
Российский шоу-бизнес
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакатастрофе Колтового
Василий Амирджанов ОМОН стал аргументом в информационной войне Василий Амирджанов Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова
Комментарии
Главный тренер шведов отреагировал на поражение от России
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Главный тренер шведов отреагировал на поражение от России
Голикова сделала прививку от коронавируса
В Грузии не будет повторных парламентских выборов
Алексей Крутов: "Шведы где-то провоцировали россиян"
"Он всех нас позвал в космос!": от лунных мечтаний к Году Гагарина
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Алексей Крутов: "Шведы где-то провоцировали россиян"
Жёстко, но эффективно: что помогло Северной Корее защититься от коронавируса
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Историк: никакой конкретики о будущем России у Нострадамуса нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников