В Грозном боевик напал на полицейских. Двое правоохранителей погибли, нападавший уничтожен.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, на полицейских напал боевик, который был уничтожен в ходе перестрелки.
По некоторым данным, нападение произошло на проспекте Путина.
Издание lenta. ru сообщает, что нападавших могло быть несколько, а атаке подверглись сотрудники патрульно-постовой службы.
В настоящее время место происшествия оцеплено, там работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.