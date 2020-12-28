Нападение в Грозном: двое полицейских погибли. Боевик ликвидирован

В Грозном боевик напал на полицейских. Двое правоохранителей погибли, нападавший уничтожен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, на полицейских напал боевик, который был уничтожен в ходе перестрелки.

По некоторым данным, нападение произошло на проспекте Путина.

Издание lenta. ru сообщает, что нападавших могло быть несколько, а атаке подверглись сотрудники патрульно-постовой службы.

В настоящее время место происшествия оцеплено, там работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.