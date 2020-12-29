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В Смольном рассказали, как вызвать "ковид такси" для поездки на КТ

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербуржцы, заболевшие COVID-19, могут воспользоваться услугами бесплатного такси для проведения компьютерной томографии. Вызвать спецтакси может лечащий врач или врач, выписавший направление на обследование.

В Смольном рассказали, как вызвать "ковид такси" для поездки на КТ

Транспорт можно вызвать по номеру 329-00-00, говорится в ответе представителя Комитета по здравоохранению в комментариях на странице губернатора Александра Беглова.

"Сказали, что такси надо заказывать самой. У меня три положительных теста. Не хотелось бы кого-то заразить", — спросила в блоге жительница города Светлана.

В Комитете напомнили, что людям, заражённым COVID-19, следует отказаться от поездок в общественном транспорте.

"Если врач не осведомлён о возможности вызова такси, cообщите об этом в группе Комитета по здравоохранению, указав номер поликлиники, дату КТ и центр КТ, в который выдано направление", — сообщили врачи.

Напомним, 10 декабря в Петербурге запустили спецтакси для развозки заражённых COVID-19 граждан на КТ.

В машинах установлена пластиковая перегородка, а водители обеспечены всеми необходимыми средствами защиты от "ковида".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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