Власти Петербурга решили изменить условия расселения коммуналок

В среду, 23 декабря, в Петербурге прошло заседание Законодательного собрания, на котором обсуждался вопрос расселения коммунальных квартир.

Инициативу поддержали 32 депутата, 7 выступили против.

Так, при продаже жилых помещений гражданам, которые стоят на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет применяться понижающий коэффициент к рыночной стоимости — 0,3.

После продажи в коммунальную квартиру будет заселяться одна семья.

Участникам программы окажут поддержку в виде социальных выплат для покупки или строительства жилья.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Петербурге планируют расширить список граждан, которые получат первоочередное право на получение социальной выплаты в рамках программы по расселению коммуналок.