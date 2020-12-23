В среду, 23 декабря, в Петербурге прошло заседание Законодательного собрания, на котором обсуждался вопрос расселения коммунальных квартир.
Инициативу поддержали 32 депутата, 7 выступили против.
Так, при продаже жилых помещений гражданам, которые стоят на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет применяться понижающий коэффициент к рыночной стоимости — 0,3.
После продажи в коммунальную квартиру будет заселяться одна семья.
Участникам программы окажут поддержку в виде социальных выплат для покупки или строительства жилья.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в Петербурге планируют расширить список граждан, которые получат первоочередное право на получение социальной выплаты в рамках программы по расселению коммуналок.
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