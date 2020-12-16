Россию накроют мощные снегопады

Жителям центра России недолго осталось радоваться солнечной погоде — на регион стремительно надвигаются мощные снегопады.

Таков прогноз специалистов центра "Фобос".

"Активизировалась циклоническая деятельность, будет преобладать пасмурная погода и интенсивность снегопадов возрастет. Мы ожидаем ежедневного выпадения до 20 мм снега", — сказал в эфире радио Sputnik Евгений Тишковец, ведущий специалист "Фобоса".

По его словам, вместе со снегопадами в ЦФО "полноценно придёт зима":

температура воздуха "смягчится" от минус 5º днем до минус 7º ночью.

Прогноз дополнил Роман Вильфанд. По словам научного руководителя Гидрометцента, уже к концу текущей недели снегопады прекратятся, наступит оттепель — воздух местами прогреется до +2º.