Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Счётная палата: есть риски значительного снижения доходов россиян
Швеция: поведение России вынуждает нас увеличить военный бюджет
На улицах французских городов протестуют медицинские работники
Иран сообщил о попытке нападения хакеров на серверы правительства
Горячие коронавирусные точки на карте Европы
Чиновник ВОЗ: не увлекайтесь карантинами - дороже обойдётся
В аэропорту Гамбурга техники отказались обслуживать самолет Лукашенко
Британия присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении России
В Крыму разработали назальную вакцину от COVID-19

Развитием Крыма будет "рулить" экс-зам трёх украинских министров

Сергей Аксёнов назначил гендиректором корпорации развития Крыма Дмитрия Ворону, который ранее — каких-то три года назад, будучи заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины, — горестно сокрушался о потере Крыма и ратовал за "самостийную украинскую государственность".

Развитием Крыма будет "рулить" экс-зам трёх украинских министров

Об этом сегодня сообщает РИА "Новый День".

Головокружительная карьера

По данным издания, Ворона — уроженец Донецка. Своей стремительной карьерой он во многом обязан Виктору Януковичу: когда тот в 2006 году во второй раз стал премьер-министром, 26-летнего Ворону назначил замом.

"И уже в следующем году наградили Почётной грамотой кабинета министров Украины за весомый личный вклад в обеспечение развития природоохранной деятельности и сохранения окружающей природной среды, многолетний (!) добросовестный труд и высокий профессионализм", — пишет НД.

Но и это, как оказалось, не предел возможностей

  • В марте 2010 года Ворона занял пост замминистра внутренних дел Украины, проработав на котором девять месяцев получил восемь наград МВД, включая "За преданность службе" I степени.
  • В декабре 2010 года новая должность — председатель Государственной миграционной службы Украины, через четыре месяца — опять замглавы МВД, а с марта 2012-го — замминистра юстиции Украины.
  • И здесь Ворона продержался недолго: через полгода он возглавил украинскую делегацию в Group of States against corruption.
  • В 2013 году занял кресло председателя Государственной регистрационной службы Украины.

Карьера неожиданно завершилась, можно сказать, на взлёте: с 2014 года новых должностей "блестящему специалисту — чиновнику" не предлагали.

Самостоятельность как-то "не пошла"

Ворона попытался — не особо успешно — стать адвокатом.

В 2015 году основал Благотворительный фонд "Православное наследство Украины на Святой Горе Афон", который должен был заниматься "изучением вклада славянских народов в общую казну Афона и православного мира".

Все эти годы — после "выпадения из правительственной обоймы" — Дмитрий Ворона старательно демонстрировал преданность Украине. В 2016 году в соцсетях он писал:

"К сожалению, сегодня наша родина переживает не лучшие времена. Боевые действия на востоке, потеря целостности, экономическая и правовая нестабильность — все это забирает у нас силы. Но я верю, что в счастливое будущее нашей страны. От всей души поздравляю с 25-летием независимости нашего государства".

Развитием Крыма будет

В 2019 году Дмитрий Ворона вдруг получил российское гражданство и, став советником главы Крыма, начал курировать проект игорной зоны в Ялте.

А теперь возглавил Корпорацию развития Крыма...

Последние материалы
Зеленский хочет получить от народа разрешение на ядерный шантаж
Счётная палата: есть риски значительного снижения доходов россиян
Швеция: поведение России вынуждает нас увеличить военный бюджет
На улицах французских городов протестуют медицинские работники
Иран сообщил о попытке нападения хакеров на серверы правительства
Горячие коронавирусные точки на карте Европы
Чиновник ВОЗ: не увлекайтесь карантинами - дороже обойдётся
Три выброшенные на берег белухи спасены инспектором МЧС
В аэропорту Гамбурга техники отказались обслуживать самолет Лукашенко
Британия присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении России
Популярное
Здоровье
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19

Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.

Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Юрий Кот: Путин формирует на Украине новую реальность
Новости Украины
Юрий Кот: Путин формирует на Украине новую реальность
Экспертное мнение
Мнение: неопытная Тихановская начинает срываться под давлением Запада
Общество
Владимир Конкин дал показания по делу о смерти дочери
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобряют санкции ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Тайна передачи «Очевидное-невероятное»
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Mi-5 считает Россию одним из врагов королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
В Белоруссии начался диалог строгого режима
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников