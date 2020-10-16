Развитием Крыма будет "рулить" экс-зам трёх украинских министров

Сергей Аксёнов назначил гендиректором корпорации развития Крыма Дмитрия Ворону, который ранее — каких-то три года назад, будучи заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины, — горестно сокрушался о потере Крыма и ратовал за "самостийную украинскую государственность".

Об этом сегодня сообщает РИА "Новый День".

Головокружительная карьера

По данным издания, Ворона — уроженец Донецка. Своей стремительной карьерой он во многом обязан Виктору Януковичу: когда тот в 2006 году во второй раз стал премьер-министром, 26-летнего Ворону назначил замом.

"И уже в следующем году наградили Почётной грамотой кабинета министров Украины за весомый личный вклад в обеспечение развития природоохранной деятельности и сохранения окружающей природной среды, многолетний (!) добросовестный труд и высокий профессионализм", — пишет НД.

Но и это, как оказалось, не предел возможностей

В марте 2010 года Ворона занял пост замминистра внутренних дел Украины, проработав на котором девять месяцев получил восемь наград МВД, включая "За преданность службе" I степени.

В декабре 2010 года новая должность — председатель Государственной миграционной службы Украины, через четыре месяца — опять замглавы МВД, а с марта 2012-го — замминистра юстиции Украины.

И здесь Ворона продержался недолго: через полгода он возглавил украинскую делегацию в Group of States against corruption.

В 2013 году занял кресло председателя Государственной регистрационной службы Украины.

Карьера неожиданно завершилась, можно сказать, на взлёте: с 2014 года новых должностей "блестящему специалисту — чиновнику" не предлагали.

Самостоятельность как-то "не пошла"

Ворона попытался — не особо успешно — стать адвокатом.

В 2015 году основал Благотворительный фонд "Православное наследство Украины на Святой Горе Афон", который должен был заниматься "изучением вклада славянских народов в общую казну Афона и православного мира".

Все эти годы — после "выпадения из правительственной обоймы" — Дмитрий Ворона старательно демонстрировал преданность Украине. В 2016 году в соцсетях он писал:

"К сожалению, сегодня наша родина переживает не лучшие времена. Боевые действия на востоке, потеря целостности, экономическая и правовая нестабильность — все это забирает у нас силы. Но я верю, что в счастливое будущее нашей страны. От всей души поздравляю с 25-летием независимости нашего государства".

В 2019 году Дмитрий Ворона вдруг получил российское гражданство и, став советником главы Крыма, начал курировать проект игорной зоны в Ялте.

А теперь возглавил Корпорацию развития Крыма...